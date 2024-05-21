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Инстинкты хищника: кошка предпочитает пить воду из-под крана из-за своих предков

Эксперты рассказали, почему кошка предпочитает пить воду из-под крана

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Зоосфера » Кошки

Все владельцы кошек знают, что их питомцы предпочитают пить воду из-под крана, а не из миски.

Эксперты рассказали, почему кошка предпочитает пить воду из-под крана
Фото: flickr.com by Nicolas Suzor is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как только вы открываете кран на кухне или в ванной, кот сразу же оказывается рядом. Давайте разберемся, откуда у кошек такая тяга к воде из крана.

Почему кошки предпочитают воду из-под крана

Кошки пренебрегают мисками с водой не из-за капризов.

Причина кроется в их инстинктах, унаследованных от диких предков, которые предпочитали пить проточную воду, считая её более безопасной, чем стоячую.

Чтобы отучить кота пить воду из-под крана, приобретите для него питьевой фонтанчик.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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