Инстинкты хищника: кошка предпочитает пить воду из-под крана из-за своих предков

Все владельцы кошек знают, что их питомцы предпочитают пить воду из-под крана, а не из миски.
Как только вы открываете кран на кухне или в ванной, кот сразу же оказывается рядом. Давайте разберемся, откуда у кошек такая тяга к воде из крана.
Кошки пренебрегают мисками с водой не из-за капризов.
Причина кроется в их инстинктах, унаследованных от диких предков, которые предпочитали пить проточную воду, считая её более безопасной, чем стоячую.
Чтобы отучить кота пить воду из-под крана, приобретите для него питьевой фонтанчик.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.