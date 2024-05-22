Естественное выпрямление волос дома: простые маски для гладкости и шелковистости

Мы все любим гладкие и шелковистые волосы, но постоянное использование инструментов для термоукладки может нанести им серьезный вред. К счастью, есть способы добиться естественного выпрямления прядей дома, используя простые маски от bebeautiful.in.
Яйца богаты белком и витаминами, которые разглаживают и увлажняют волосы, а оливковое масло добавляет питательный эффект.
Смешайте ингредиенты до однородной массы и нанесите на волосы. Оставьте на час, затем смойте мягким шампунем.
Эта маска глубоко кондиционирует волосы, как салонные процедуры. Она делает их гладкими, прямыми и сильными.
Разомните бананы до состояния пюре, добавьте остальные ингредиенты и хорошо перемешайте. Нанесите на волосы на 30 минут, затем смойте шампунем и холодной водой.
Бананы и папайя укрепляют и увлажняют волосы, придавая им блеск и гладкость.
Смешайте ингредиенты в равных пропорциях до получения пасты и нанесите на волосы. Оставьте на полчаса, затем смойте шампунем.
Эта маска не только выпрямляет волосы, но и очищает кожу головы, удаляя загрязнения и перхоть.
Смешайте ингредиенты до получения пасты и нанесите на волосы. Оставьте на час, затем смойте шампунем и холодной водой.
Используйте эти простые, но эффективные маски, чтобы добиться естественного выпрямления и питания ваших волос в домашних условиях.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.