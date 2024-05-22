Естественное выпрямление волос дома: простые маски для гладкости и шелковистости

Натуральные маски для выпрямления волос: эффективные домашние рецепты

2:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы все любим гладкие и шелковистые волосы, но постоянное использование инструментов для термоукладки может нанести им серьезный вред. К счастью, есть способы добиться естественного выпрямления прядей дома, используя простые маски от bebeautiful.in.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Маска с оливковым маслом и яйцами

Яйца богаты белком и витаминами, которые разглаживают и увлажняют волосы, а оливковое масло добавляет питательный эффект.

Ингредиенты:

3-4 столовые ложки оливкового масла

2 яйца

Смешайте ингредиенты до однородной массы и нанесите на волосы. Оставьте на час, затем смойте мягким шампунем.

Бананово-творожная маска

Эта маска глубоко кондиционирует волосы, как салонные процедуры. Она делает их гладкими, прямыми и сильными.

Ингредиенты:

2 перезрелых банана

2 столовые ложки меда

2 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка творога

Разомните бананы до состояния пюре, добавьте остальные ингредиенты и хорошо перемешайте. Нанесите на волосы на 30 минут, затем смойте шампунем и холодной водой.

Маска с бананом и папайей

Бананы и папайя укрепляют и увлажняют волосы, придавая им блеск и гладкость.

Ингредиенты:

1 спелый банан

1 кусочек папайи

Смешайте ингредиенты в равных пропорциях до получения пасты и нанесите на волосы. Оставьте на полчаса, затем смойте шампунем.

Маска с рисовой мукой и яйцами

Эта маска не только выпрямляет волосы, но и очищает кожу головы, удаляя загрязнения и перхоть.

Ингредиенты:

4-5 столовых ложек рисовой муки

¼ стакана молока

1 яичный белок

1 столовая ложка бентонитовой глины

Смешайте ингредиенты до получения пасты и нанесите на волосы. Оставьте на час, затем смойте шампунем и холодной водой.

Используйте эти простые, но эффективные маски, чтобы добиться естественного выпрямления и питания ваших волос в домашних условиях.

Как сделать волосы блестящими и шелковистыми. Питание сухих волос (оливковое масло, яйцо)