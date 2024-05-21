Это все обман: для чего собака делает "виноватую морду" перед хозяином

Кинологи рассказали про "виноватую морду" у собак

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие замечают "виноватый взгляд" у собак. Обычно он возникает после того, как питомец совершил что-то нежелательное.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Так, глаза четвероногого друга часто выглядят "грустными" после того, как он что-то порвал или перевернул, особенно когда хозяин это замечает.

Однако не следует считать, что "виноватый взгляд" действительно означает, что собаке стыдно.

Скорее всего, питомец выражает совершенно другие эмоции.

Есть ли у собак чувство вины?

Следует сразу отметить, что у домашних животных вряд ли есть чувство стыда. Это объясняется просто: представление собаки о "хорошем" и "плохом" не совпадает с человеческими моральными нормами.

Не стоит ожидать, что собаке стыдно за её проступки. Во-первых, это слишком сложная эмоция.

Во-вторых, питомец, скорее всего, просто не понимает, что совершил что-то плохое.

Настоящие эмоции собаки

Тем не менее, собака может связать свои действия с наказанием от хозяина. Поэтому, "пойманный с поличным" питомец начинает готовиться к реакции со стороны человека. В данном случае, "виноватый взгляд" скорее выражает не чувство вины, а страх.

Есть и другое объяснение. Грустные глаза — это защитная реакция. Собака старается показать свою "беззащитность", чтобы её не трогали.

Таким образом, попытки пристыдить собаку за "неправильные" действия бессмысленны. Но и наказания тоже не рекомендуются. Дрессировка и обучение — более подходящие методы.