Это все обман: для чего собака делает "виноватую морду" перед хозяином

Многие замечают "виноватый взгляд" у собак. Обычно он возникает после того, как питомец совершил что-то нежелательное.
Так, глаза четвероногого друга часто выглядят "грустными" после того, как он что-то порвал или перевернул, особенно когда хозяин это замечает.
Однако не следует считать, что "виноватый взгляд" действительно означает, что собаке стыдно.
Скорее всего, питомец выражает совершенно другие эмоции.
Следует сразу отметить, что у домашних животных вряд ли есть чувство стыда. Это объясняется просто: представление собаки о "хорошем" и "плохом" не совпадает с человеческими моральными нормами.
Не стоит ожидать, что собаке стыдно за её проступки. Во-первых, это слишком сложная эмоция.
Во-вторых, питомец, скорее всего, просто не понимает, что совершил что-то плохое.
Настоящие эмоции собаки
Тем не менее, собака может связать свои действия с наказанием от хозяина. Поэтому, "пойманный с поличным" питомец начинает готовиться к реакции со стороны человека. В данном случае, "виноватый взгляд" скорее выражает не чувство вины, а страх.
Есть и другое объяснение. Грустные глаза — это защитная реакция. Собака старается показать свою "беззащитность", чтобы её не трогали.
Таким образом, попытки пристыдить собаку за "неправильные" действия бессмысленны. Но и наказания тоже не рекомендуются. Дрессировка и обучение — более подходящие методы.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.