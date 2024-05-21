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Во время цветения смородина требует дополнительное питание

Это органическое удобрение поможет цветущей смородине

1:53
Садоводство » Деревья и кустарники

Для богатого урожая вкусных и здоровых ягод смородины, необходимо правильно ухаживать за ней, особенно во время цветения.

Это органическое удобрение поможет цветущей смородине
Фото: commons.wikimedia.org by Denis.prévôt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во время цветения смородины, она нуждается в дополнительном питании, чтобы обеспечить ей достаточное количество питательных веществ для развития и формирования ягод. Поэтому важно знать, чем подкормить смородину во время цветения.

Первое, что необходимо учитывать при подкормке смородины — это состав почвы. Она должна быть достаточно плодородной и содержать необходимые микроэлементы. Если почва бедна, то растение не сможет получить все необходимые питательные вещества, даже при правильной подкормке.

Основным источником питания для смородины во время цветения является органическое удобрение. Оно содержит множество полезных веществ, которые не только питают растение, но и улучшают структуру почвы. Органическое удобрение можно приготовить самостоятельно из перегноя, компоста или использовать готовые варианты, которые можно приобрести в магазинах.

Также важно учитывать, что смородина любит кислую почву, поэтому для подкормки можно использовать специальные удобрения для кислолюбивых растений. Они содержат необходимые микроэлементы и помогают поддерживать оптимальный уровень кислотности почвы.

Важно помнить, что подкормку смородины необходимо проводить во время цветения, но не позднее, чем за 2-3 недели до сбора урожая. Иначе, растение может не успеть усвоить все питательные вещества и они просто пропадут.

Также стоит отметить, что подкормка смородины должна быть умеренной. Слишком большое количество удобрений может привести к перегрузке растения и негативно сказаться на качестве и вкусе ягод.

Смородина. Главная подкормка в период цветения
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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