Раскрыта тайна редкого явления, которое считается символом удачи у моряков и путешественников

Учёные объяснили редкий оптический феномен — зелёный луч

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Шотландские учёные из Университета Глазго объяснили редкий оптический феномен — зелёный луч, который появляется на утренней или вечерней заре и длится несколько секунд.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixeltoo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic

Зелёный луч, считавшийся символом удачи среди моряков и путешественников, породил множество легенд и стал темой одноимённого романа Жюля Верна. Учёные выяснили, что это явление происходит из-за рефракции солнечного света в атмосфере при особых условиях. Когда свет проходит через плотную среду под углом, его длины волн искривляются и преломляются, особенно заметно при нахождении солнца у горизонта, сообщает Live Science.

Лучше всего зелёный луч наблюдается на побережье или в горах при тёплой погоде и над прохладной водой с нагретым воздухом. Цвет вспышки также зависит от веществ в воздухе, которые рассеивают синий и фиолетовый свет, выделяя зеленый. Даже при идеальных условиях зелёный луч виден лишь доли секунды, поэтому его наблюдение считается большой удачей.