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Подбор пастельных оттенков одежды: идеальные комбинации для вашего типа кожи

Пастельные цвета в одежде: как выбрать идеальный оттенок?

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Пастельные тона снова на пике популярности, и в этом сезоне они восходят на вершину модных трендов. Но как носить эти нежные оттенки так, чтобы они гармонировали с вашим тоном кожи? Давайте разберемся вместе с порталом bebeautiful.in.

Пастельные цвета в одежде: как выбрать идеальный оттенок?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для светлой кожи

Светлокожим дамам повезло, потому что им подойдут практически все пастельные оттенки. Пудрово-голубые, конфетно-розовые и нежно-голубые будут вашими лучшими друзьями. Не забывайте добавить яркие акценты в макияже, чтобы сохранить живость вашего образа.

Для средних тонов кожи

Независимо от вашего подтона, вы можете смело выбирать мятно-зеленые, нежно-розовые и персиковые оттенки. Комбинируйте их с однотонными вещами, чтобы создать сбалансированный образ. Помните, что лучше использовать оттенки из одной цветовой гаммы.

Для темных тонов кожи

Маслянисто-желтые, лавандовые и голубые оттенки прекрасно смотрятся на вашей коже. Отдавайте предпочтение более нейтральным и светлым оттенкам, избегая ярких конфликтующих сочетаний. Важно поддерживать баланс!

Экспериментируйте с разными текстурами и стилями, и создавайте неповторимые образы каждый день!

КАК СОЧЕТАТЬ ПАСТЕЛЬНЫЕ ТОНА В ОДЕЖДЕ | ЛЕТНИЙ ЛУКБУК/LOOKBOOK
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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