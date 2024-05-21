Прогнозы ВСС: страховые премии в 2024 году могут вырасти более чем на 10% благодаря ОСАГО, Каско и ДМС

ВСС прогнозирует рост страховых премий в 2024 году на более чем 10%

0:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

Объём страховых премий в 2024 году может увеличиться более чем на 10%. Основной вклад в этот рост внесут ОСАГО, автокаско, страхование жизни и ДМС, прогнозирует президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

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"В начале года мы делали более пессимистичные прогнозы и говорили о том, что рост составит не более 5-10%. Однако итоги I квартала показали, что граждане активно используют страхование в разных направлениях. ОСАГО, мини-каско, страхование жизни остаются драйверами роста рынка", — сообщил он на пресс-конференции, посвященной 30-летию ВСС.

По словам Евгения Уфимцева, ещё одним перспективным направлением страхования, которое будет развиваться в условиях жёсткой конкуренции за кадры, является ДМС.