Лучшие города России для одиночных путешествий по версии россиян

78% россиян хотя бы раз путешествовали в одиночестве

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне, принявшие участие в новом исследовании, поделились, какие города выбрали бы для одиночных путешествий.

Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Согласно данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, опубликованным в газете "Известия", большинство респондентов (78,5%) хотя бы раз путешествовали в одиночку. Из них 67% чувствовали себя совершенно комфортно, 5% не понравился такой опыт, а у 28% были смешанные впечатления.

Наиболее подходящими городами для одиночных путешествий участники исследования назвали Санкт-Петербург (21,1%), Москву (12,1%), Калининград (8,3%), Сочи (7,5%) и Алтай (3,6%). При этом 32,2% опрошенных считают, что для одиночных поездок подходят все города России.

В этом году 48,7% россиян планируют путешествовать в одиночку.

Ранее Наталия Стамбульникова, председатель региональной Ассоциации малых отелей, сообщила НСН, что малый бизнес Крыма ожидает увеличения притока гостей на 10% этим летом по сравнению с 2023 годом.