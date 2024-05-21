Новый законопроект: самозапрет на сделки с недвижимостью станет возможным

Граждане смогут устанавливать самозапрет на сделки с недвижимостью

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Граждане могут получить возможность установить самозапрет на совершение сделок с недвижимостью. Такой законопроект разрабатывает комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщил член комитета Сергей Колунов. Инициативу концептуально поддерживает Росреестр.

Фото: Сайт правительства Московской области is licensed under Public domain

Ранее Колунов направил в Росреестр предложение предусмотреть возможность самозапрета на продажу недвижимости. Предполагается, что установить самозапрет можно будет через многофункциональные центры или портал государственных услуг. Граждане смогут снять самозапрет в любое время, следуя установленной процедуре.

Росреестр рассмотрел предложение и поддержал разработку законопроекта о самозапрете на сделки с недвижимостью, говорится в письме, подписанном заместителем руководителя службы Алексеем Бутовецким. В Росреестре отметили, что в законодательстве уже есть меры, защищающие владельцев от неправомерного отчуждения недвижимости, такие как запись в Едином государственном реестре недвижимости о невозможности госрегистрации права без личного участия собственника.

Колунов добавил, что комитет будет разрабатывать законопроект о самозапрете на сделки с недвижимостью совместно с Росреестром и экспертным сообществом.