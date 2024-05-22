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Что делать, чтобы листья чеснока не желтели в огороде?

Эти простые меры помогут остаться чесноку здоровым

1:19
Садоводство » Советы

Чеснок может подвергаться различным болезням и вредителям, что может привести к его желтизне и ухудшению урожая. В этой статье мы расскажем о том, какие меры необходимо принять, чтобы избежать желтизны чеснока в огороде.

Эти простые меры помогут остаться чесноку здоровым
Фото: commons.wikimedia.org by Downtowngal

Он нуждается в регулярном поливе и подкормке. Особенно важно подкармливать чеснок в период формирования луковиц, чтобы они получили достаточное количество питательных веществ. Также необходимо следить за состоянием почвы и регулярно рыхлить ее, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням растения.

Еще одна важная мера - это борьба с вредителями и болезнями. Чеснок может подвергаться нападению луковой мухи, тли, грибковых заболеваний и других вредителей. Для предотвращения их появления можно использовать биологические препараты или народные средства, такие как настой чеснока или раствор молока. Также важно следить за чистотой участка и удалять сорняки, которые могут служить укрытием для вредителей.

Наконец, не стоит забывать о правильной уборке чеснока. Он должен быть собран вовремя, до полного высыхания листьев. После сбора необходимо просушить луковицы на солнце и хранить в сухом и прохладном месте.

Пожелтел чеснок? Сделайте одну простую вещь и он снова станет зелёным!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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