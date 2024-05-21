Этот продукт для завтрака предотвращает сонливость и защищает от 12 видов рака

Овсяная каша может защитить от 12 видов рака

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование показало, что один продукт для завтрака может творить чудеса для вашего здоровья, от повышения уровня энергии до снижения риска 12 видов рака, пишет The Mirror. Речь идёт об овсянке.

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Завтрак считается самым важным приемом пищи в течение дня, и правильный выбор завтрака может повлиять на то, как пройдет остальная часть вашего дня.

Исследования показали, что употребление овсяной каши в утренний прием пищи может предотвратить дневную сонливость, потенциально снижая риск развития диабета и 12 видов рака.

Овёс является полезным источником сложных углеводов. Он помогает поддерживать оптимальный уровень сахара в крови, что важно для снижения вероятности развития диабета.

Также овёс может снизить риск развития рака кишечника. Это связано с тем, что такая каша является хорошим источником клетчатки.