Этот продукт для завтрака предотвращает сонливость и защищает от 12 видов рака

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Овсяная каша может защитить от 12 видов рака

0:58
Здоровье

Исследование показало, что один продукт для завтрака может творить чудеса для вашего здоровья, от повышения уровня энергии до снижения риска 12 видов рака, пишет The Mirror. Речь идёт об овсянке.

Овсяная каша может защитить от 12 видов рака
Фото: commons.wikimedia.org by Slick is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Завтрак считается самым важным приемом пищи в течение дня, и правильный выбор завтрака может повлиять на то, как пройдет остальная часть вашего дня.

Исследования показали, что употребление овсяной каши в утренний прием пищи может предотвратить дневную сонливость, потенциально снижая риск развития диабета и 12 видов рака.

Овёс является полезным источником сложных углеводов. Он помогает поддерживать оптимальный уровень сахара в крови, что важно для снижения вероятности развития диабета. 

Также овёс может снизить риск развития рака кишечника. Это связано с тем, что такая каша является хорошим источником клетчатки. 

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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