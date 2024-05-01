Как правильно подкормить крыжовник

Урожай крыжовника вас удивит

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Крыжовник — это один из самых популярных и полезных кустарников семейства смородины. Его ягоды не только вкусные и ароматные, но и обладают множеством полезных свойств для здоровья. Чтобы получить богатый урожай крыжовника, необходимо правильно ухаживать за ним, включая регулярную подкормку.

Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms

Перед подкормкой крыжовника необходимо определить состав почвы и уровень плодородия. Для крыжовника наиболее подходит слабокислая почва с нейтральным уровнем кислотности. При необходимости можно внести известняк или доломитную муку для поднятия уровня pH.

После необходимо очистить землю от сорняков и полевых растений. Затем можно начинать вносить удобрения. Для крыжовника подойдут органические удобрения, такие как перегной, компост или навоз. Они улучшат плодородие почвы, обогатят ее питательными веществами и способствуют развитию корневой системы растения.

Подкормку необходимо проводить дважды в год: первый раз весной, перед началом активного роста куста, и второй раз осенью, чтобы подготовить крыжовник к зиме. Весеннюю подкормку можно проводить с помощью минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий. Они обеспечат растение необходимыми питательными веществами для активного роста и развития. Осеннюю подкормку лучше провести органическими удобрениями, чтобы подготовить куст к зимнему периоду.

Не забывайте поливать крыжовник после подкормки, чтобы удобрения достигли корней растения. Также рекомендуется мульчировать землю вокруг куста, чтобы сохранить влагу и улучшить её структуру.