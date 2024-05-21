Как похудеть к лету при помощи объёмной диеты: особенности и правила питания

Объёмная диета является отличным вариантом для того, чтобы похудеть к лету. Об этом пишет ETNT.
По словам диетолога Лизы Янг, эта диета имеет преимущество в том, что не нужно себя ограничивать в разнообразии продуктов, что немаловажно для сохранения здоровья.
"Объёмное питание полезно для похудения, потому что оно позволяет потреблять большие порции с меньшим количеством калорий. Продукты с большим объемом — это продукты с высоким содержанием клетчатки и воды, что способствует сытости", — сказала диетолог.
Выбирайте продукты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием воды. К ним относятся огурцы, кабачки, сельдерей, помидоры, персики, клубника, арбуз, апельсины. Такие овощи важно готовить на пару или тушить. Сочетайте тунец с сельдереем, яйца с грибами и шпинатом, рис с цветной капустой.
Не забывайте также, чтобы питание было сбалансированным по жирам, белку и углеводам. Жиры должны быть полиненасыщенными, а углеводы сложными.
Для получения достаточно количества клетчатки сосредоточьтесь на некрахмалистых овощах, включая брокколи, листовую зелень и цветную капусту, поскольку они низкокалорийны.
Наслаждайтесь большими порциями указанных продуктов и легко худейте.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.