Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аналитики СК "АльфаСтрахование" выяснили, как внешний вид влияет на трудоустройство
25% квартир в новостройках не соответствует установленным нормативам
Артёмов и Алён призвали проверить загранпаспорт
Одни плюсы! Животные-помощники для дачи
Ученые ответили, как наш мир видят кошки
Как выбрать брюки-клёш по типу фигуры: советы для идеальной посадки
Стало известно, как получать наслаждение от жизни здесь и сейчас
Яблочный пирог на кефире: готовится очень быстро, получается у всех
В Германии судят "граждан рейха"
Как похудеть к лету при помощи объёмной диеты: особенности и правила питания

Чтобы похудеть к лету, попробуйте объёмную диету

1:25
Здоровье

Объёмная диета является отличным вариантом для того, чтобы похудеть к лету. Об этом пишет ETNT.

Чтобы похудеть к лету, попробуйте объёмную диету
Фото: unsplash.com by Jannis Brandt is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам диетолога Лизы Янг, эта диета имеет преимущество в том, что не нужно себя ограничивать в разнообразии продуктов, что немаловажно для сохранения здоровья.

"Объёмное питание полезно для похудения, потому что оно позволяет потреблять большие порции с меньшим количеством калорий. Продукты с большим объемом — это продукты с высоким содержанием клетчатки и воды, что способствует сытости", — сказала диетолог.

Выбирайте продукты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием воды. К ним относятся огурцы, кабачки, сельдерей, помидоры, персики, клубника, арбуз, апельсины. Такие овощи важно готовить на пару или тушить. Сочетайте тунец с сельдереем, яйца с грибами и шпинатом, рис с цветной капустой.

Не забывайте также, чтобы питание было сбалансированным по жирам, белку и углеводам. Жиры должны быть полиненасыщенными, а углеводы сложными.

Для получения достаточно количества клетчатки сосредоточьтесь на некрахмалистых овощах, включая брокколи, листовую зелень и цветную капусту, поскольку они низкокалорийны.

Наслаждайтесь большими порциями указанных продуктов и легко худейте.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов" Любовь Степушова Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Как понять, что кошке достаточно еды: идеальная формула для того, чтобы не превратить питомца в бочку
Как понять, что кошке достаточно еды: идеальная формула для того, чтобы не превратить питомца в бочку
Последние материалы
Аналитики СК "АльфаСтрахование" выяснили, как внешний вид влияет на трудоустройство
25% квартир в новостройках не соответствует установленным нормативам
Артёмов и Алён призвали проверить загранпаспорт
Одни плюсы! Животные-помощники для дачи
Ученые ответили, как наш мир видят кошки
Как выбрать брюки-клёш по типу фигуры: советы для идеальной посадки
Стало известно, как получать наслаждение от жизни здесь и сейчас
Яблочный пирог на кефире: готовится очень быстро, получается у всех
Чтобы похудеть к лету, попробуйте объёмную диету
В Германии судят "граждан рейха"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников