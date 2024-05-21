В Германии судят "граждан рейха"

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В Германии начался суд над участниками правоэкстремистского движения "Граждане рейха".

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Главные организаторы предполагавшегося госпереворота находятся на скамье подсудимых. Прокуратура инкриминирует им участие в террористической деятельности. Всего девять человек обвиняются в подготовке госпереворота. Слушания продлятся до января 2025 года. "Граждане рейха" считают, что Германия существует в границах 1937 года и не признают действующие власти. Участники госпереворота рассчитывали передать власть принцу Генриху XIII.

В Германии выдали ордера на арест 23 подозреваемых по делу о госперевороте, включая гражданку РФ. Операция против экстремистов, планировавших штурм бундестага, проводилась в декабре 2022 года.

Процесс косвенно направлен против усиливающихся партий консерваторов в ФРГ.