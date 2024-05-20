Стало известно, как наш мир видят кошки — ученые были в шоке, когда обнародовали эти факты

Ученые ответили, как наш мир видят кошки

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Строение кошачьих глаз значительно отличается от человеческих, поэтому кошки видят мир совершенно по-иному.

Фото: Wikipedia by allen watkin is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Давайте рассмотрим интересные особенности зрения наших усатых друзей.

Как видят кошки

В глазах кошек есть два типа фоторецепторов: колбочки, которые обеспечивают дневное зрение, и палочки, отвечающие за ночное зрение.

Это позволяет кошкам хорошо ориентироваться как при ярком свете, так и в сумерках.

Кроме того, в сетчатке их глаз находится отражающий свет слой сосудов, называемый тапетумом. Благодаря ему глаза кошек светятся в темноте. Однако различают цвета кошки хуже, чем люди, поскольку в их сетчатке отсутствуют рецепторы для коричневого, красного, бордового и оранжевого цветов.

Зато кошки лучше всего различают серый цвет и его оттенки — около двадцати различных оттенков.

Кроме того, кошки могут различать движущиеся объекты на экране телевизора и любят за ними наблюдать.