Стало известно, как наш мир видят кошки — ученые были в шоке, когда обнародовали эти факты

Строение кошачьих глаз значительно отличается от человеческих, поэтому кошки видят мир совершенно по-иному.
Давайте рассмотрим интересные особенности зрения наших усатых друзей.
В глазах кошек есть два типа фоторецепторов: колбочки, которые обеспечивают дневное зрение, и палочки, отвечающие за ночное зрение.
Это позволяет кошкам хорошо ориентироваться как при ярком свете, так и в сумерках.
Кроме того, в сетчатке их глаз находится отражающий свет слой сосудов, называемый тапетумом. Благодаря ему глаза кошек светятся в темноте. Однако различают цвета кошки хуже, чем люди, поскольку в их сетчатке отсутствуют рецепторы для коричневого, красного, бордового и оранжевого цветов.
Зато кошки лучше всего различают серый цвет и его оттенки — около двадцати различных оттенков.
Кроме того, кошки могут различать движущиеся объекты на экране телевизора и любят за ними наблюдать.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.