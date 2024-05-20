Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аналитики СК "АльфаСтрахование" выяснили, как внешний вид влияет на трудоустройство
25% квартир в новостройках не соответствует установленным нормативам
Артёмов и Алён призвали проверить загранпаспорт
Одни плюсы! Животные-помощники для дачи
Как выбрать брюки-клёш по типу фигуры: советы для идеальной посадки
Стало известно, как получать наслаждение от жизни здесь и сейчас
Яблочный пирог на кефире: готовится очень быстро, получается у всех
Чтобы похудеть к лету, попробуйте объёмную диету
В Германии судят "граждан рейха"
Стало известно, как наш мир видят кошки — ученые были в шоке, когда обнародовали эти факты

Ученые ответили, как наш мир видят кошки

1:05
Зоосфера » Кошки

Строение кошачьих глаз значительно отличается от человеческих, поэтому кошки видят мир совершенно по-иному.

Ученые ответили, как наш мир видят кошки
Фото: Wikipedia by allen watkin is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Давайте рассмотрим интересные особенности зрения наших усатых друзей.

Как видят кошки

В глазах кошек есть два типа фоторецепторов: колбочки, которые обеспечивают дневное зрение, и палочки, отвечающие за ночное зрение.

Это позволяет кошкам хорошо ориентироваться как при ярком свете, так и в сумерках.

Кроме того, в сетчатке их глаз находится отражающий свет слой сосудов, называемый тапетумом. Благодаря ему глаза кошек светятся в темноте. Однако различают цвета кошки хуже, чем люди, поскольку в их сетчатке отсутствуют рецепторы для коричневого, красного, бордового и оранжевого цветов.

Зато кошки лучше всего различают серый цвет и его оттенки — около двадцати различных оттенков.

Кроме того, кошки могут различать движущиеся объекты на экране телевизора и любят за ними наблюдать.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов" Любовь Степушова Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Как понять, что кошке достаточно еды: идеальная формула для того, чтобы не превратить питомца в бочку
Как понять, что кошке достаточно еды: идеальная формула для того, чтобы не превратить питомца в бочку
Последние материалы
Аналитики СК "АльфаСтрахование" выяснили, как внешний вид влияет на трудоустройство
25% квартир в новостройках не соответствует установленным нормативам
Артёмов и Алён призвали проверить загранпаспорт
Одни плюсы! Животные-помощники для дачи
Ученые ответили, как наш мир видят кошки
Как выбрать брюки-клёш по типу фигуры: советы для идеальной посадки
Стало известно, как получать наслаждение от жизни здесь и сейчас
Яблочный пирог на кефире: готовится очень быстро, получается у всех
Чтобы похудеть к лету, попробуйте объёмную диету
В Германии судят "граждан рейха"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников