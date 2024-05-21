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Эти животные будут очень полезны для дачного участка

Одни плюсы! Животные-помощники для дачи

1:26
Садоводство » Советы

Дачный участок – это не только место для отдыха и выращивания овощей, фруктов и цветов, но и место, где сельскохозяйственные животные могут быть полезными помощниками. В этой статье мы рассмотрим, какие животные могут быть полезны на дачном участке и какие функции они могут выполнять.

Птицы

Птицы могут быть отличными помощниками на дачном участке. Например, куры помогут уничтожить вредителей, таких как клещи и жуки, которые могут нанести урон растениям. Кроме того, куры будут продуцировать яйца, которые можно использовать на кухне. Гуси и утки также могут быть полезными на даче, так как они помогут содержать участок в чистоте, уничтожая сорняки и насекомых.

Козы и овцы

Козы и овцы могут быть полезными на даче, так как они помогут поддерживать порядок на участке, уничтожая сорняки и сбрасывая листву. Кроме того, козы и овцы могут быть источником мяса и молока для хозяев. Они также могут помогать удобрять почву своим навозом.

Пчёлы

Пчёлы – это не только источник меда, но и полезные опылители для различных растений на дачном участке. Они помогут увеличить урожайность культур и сделают участок более плодородным. Кроме того, пчёлы могут уничтожать вредителей, так как они представляют для них опасность.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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