Илон Маск не считает продолжение правления Зеленского демократичным

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Илон Маск с иронией прокомментировал роль США в так называемой "защите демократии" на Украине.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Но я думал, мы были там, чтобы "защищать демократию"?" — написал он в ответе на пост в соцсети X об истечении срока полномочий Зеленского и отмене им выборов на Украине.

Новатор, бизнесмен и общественный деятель консервативного направления, Илон Маск всегда скептически относился к режиму Зеленского, полагая, что финансовая помощь ему не эффективна в силу его коррумпированности. И в целом линия на обострение отношений с Россией политику явно не нравится, поскольку он видит в этом опасность ядерной эскалации.