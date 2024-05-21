Илон Маск не считает продолжение правления Зеленского демократичным

Илон Маск с иронией прокомментировал роль США в так называемой "защите демократии" на Украине.
"Но я думал, мы были там, чтобы "защищать демократию"?" — написал он в ответе на пост в соцсети X об истечении срока полномочий Зеленского и отмене им выборов на Украине.
Новатор, бизнесмен и общественный деятель консервативного направления, Илон Маск всегда скептически относился к режиму Зеленского, полагая, что финансовая помощь ему не эффективна в силу его коррумпированности. И в целом линия на обострение отношений с Россией политику явно не нравится, поскольку он видит в этом опасность ядерной эскалации.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.