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Нейробиолог раскрыл секрет получения удовольствия от жизни в моменте

Стало известно, как получать наслаждение от жизни здесь и сейчас

1:53
Наука

В своей новой книге "Then I Am Myself the World" нейробиолог Кристоф Кох исследует влияние нейронных сетей на самосознание и восприятие, стремясь объяснить, как возникает сознание из определенных конфигураций органического вещества.

Стало известно, как получать наслаждение от жизни здесь и сейчас
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Он отмечает, что в условиях, когда искусственный интеллект начинает демонстрировать признаки, напоминающие сознание, особенно важно понять, что именно способно воспринимать жизнь на уровне сознания.

Кох также рассматривает возможность сознания у искусственных систем. Он отмечает, что высокая степень связи в человеческом мозге сильно отличается от центрального процессора любого цифрового компьютера, что означает, что в обозримом будущем системы ИИ останутся бессознательными.

Во второй части книги Кох обсуждает трансформирующие состояния сознания, такие как околосмертные, психоделические и мистические опыты. Он описывает, как длительные занятия спортом могут привести к состоянию "потока", когда человек полностью погружён в окружающий мир и едва осознаёт себя. Например, у буддийских монахов во время медитации задняя горячая зона мозга затихает, что подтверждается измерениями ЭЭГ, сообщает SecurityLab. Кох считает, что сочетание физических упражнений и медитативных практик может принести многочисленные преимущества для общего самочувствия, снижая стресс, улучшая концентрацию внимания и повышая осознанность — состояние присутствия в настоящем моменте.

Книга Коха, насыщенная ссылками на философов, писателей, музыкантов и психологов, представляет собой увлекательное чтение для тех, кто интересуется связью между мозгом, сознанием и трансформирующими переживаниями.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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