Нападение на 8-летнего мальчика в Тюмени: как реагируют власти и горожане

В Тюмени жестоко избили палкой 8-летнего ребенка

3:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Тюменской области правоохранители разбираются с нападением на школьника. Инцидент произошел во дворе областного центра. Ребенок получил травмы и был вынужден обратиться в больницу. Родители пострадавшего сообщили, что нападавший уже не в первый раз устраивает потасовки, сообщает tmn. aif.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Alessandro Zangrilli is licensed under public domain

Дети стояли и смотрели

В Тюмени полицейские расследуют инцидент, случившийся на улице Дружбы. Группа детей преследовала 8-летнего мальчика, загнала его в угол, где один из них избил ребенка палкой.

В социальных сетях появилось видео с домофонной камеры. На кадрах видно, как школьник пытается избежать драки, но преследователь несколько раз замахивается и наносит пять ударов палкой, которую ему подал другой ребенок. Один из ударов пришелся в голову, после чего мальчик едва смог подняться.

Все это происходило на глазах других детей, которые наблюдали за избиением, но не вмешивались.

В какой-то момент на крики ребенка из подъезда вышла пожилая женщина. При ее виде хулиган убежал, но затем вернулся. Позже на место происшествия пришла мать пострадавшего, и только тогда нападавший и его спутники ушли окончательно. Известно, что задира старше своей жертвы всего на год и учится в той же школе.

Поставят на учет?

Полиция сообщила, что привлечь виновного к ответственности из-за его возраста не удастся, что вызвало возмущение у горожан.

"Кошмар! Это настоящее преступление, совершенное осознанно и с особой жестокостью. А второй ребенок, который передал палку, разве не причастен? Мы должны это как-то прекратить, иначе сами же не сможем в старости на улицу выйти," — пишут жители Тюмени. "Такой дикий крик у ребенка, неужели все глухие? Бабулька тоже мимо прошла… никто не помог! Не можете детей привлекать, сажайте родителей, на первый раз на 48 часов, дальше больше," — требует другой пользователь.

После общественного резонанса УМВД по Тюменской области сообщило, что проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль региональной прокуратурой. Там также начато собственное расследование по факту нападения.

"В социальных сетях размещено видео, на котором подростки совершают противоправные действия в отношении другого несовершеннолетнего, наносят ему несколько ударов палкой. Прокурору Центрального административного округа поручено провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования," — пояснили в ведомстве.

Горожане также отметили, что агрессивный школьник уже не раз затевал драки со сверстниками. Сейчас ему грозит постановка на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Также известно, что пострадавший получил сильный ушиб, один из ударов пришелся в область печени. К счастью, серьезных травм удалось избежать.