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Этот сорт яблонь даёт огромные плоды: идеален для хранения, мочения и переработки — плодоношение обильное и ежегодное.

Сорт яблонь "Богатырь" отлично подходит для зимнего хранения

0:53
Садоводство » Плодовые

"Богатырь" — зимний сорт яблонь, разработанный Всероссийским научно-исследовательским институтом генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина. Выведен путём скрещивания "Антоновки" с "Ренетом Ландсбергским".

Сорт яблонь "Богатырь" отлично подходит для зимнего хранения
Фото: commons.wikimedia.org by Lazaregagnidze is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

За скороплодность и высокую стабильную урожайность сорт ежегодно расширяет ареал распространения и активно используется в селекции. Плоды крупные и средней величины, уплощённо-округлой формы с небольшим конусом к чашечке и хорошо заметными рёбрами на гладкой поверхности.

Мякоть белая, плотная, кисло-сладкая, приятного вкуса. Плоды хранятся до 257 дней. Их употребляют в свежем виде, а также используют для мочения и переработки (соки, компоты, повидла). Плодоношение обильное и ежегодное.

Сорт яблони Богатырь в Московской области. Саженцы яблони.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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