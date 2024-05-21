Этот сорт яблонь даёт огромные плоды: идеален для хранения, мочения и переработки — плодоношение обильное и ежегодное.

Сорт яблонь "Богатырь" отлично подходит для зимнего хранения

0:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

"Богатырь" — зимний сорт яблонь, разработанный Всероссийским научно-исследовательским институтом генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина. Выведен путём скрещивания "Антоновки" с "Ренетом Ландсбергским".

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За скороплодность и высокую стабильную урожайность сорт ежегодно расширяет ареал распространения и активно используется в селекции. Плоды крупные и средней величины, уплощённо-округлой формы с небольшим конусом к чашечке и хорошо заметными рёбрами на гладкой поверхности.

Мякоть белая, плотная, кисло-сладкая, приятного вкуса. Плоды хранятся до 257 дней. Их употребляют в свежем виде, а также используют для мочения и переработки (соки, компоты, повидла). Плодоношение обильное и ежегодное.