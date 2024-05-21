Такер Карлсон не будет вести программу на "России-24"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Команда Такера Карлсона опровергла информацию о запуске собственной программы в России.

Как сообщил ТАСС глава отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дин Томпсон, ранее некоторые российские СМИ заявили, что Такер Карлсон запустил собственное шоу на телеканале «Россия-24» и стал его ведущим.

Однако на самом деле программы Такера Карлсона с февраля этого года дублируются и выкладываются на стриминговую платформу. Ни один российский канал или сервис не запускал отдельный проект с участием ведущего.