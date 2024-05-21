ФАС предупреждает: в России запретили прогнозы о резком росте цен на продукты

ФАС предупредила о последствиях прогноза роста цен на дешевые продукты

0:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предостережение эксперту, который предсказал резкий рост цен на "самые ходовые и дешевые продукты" на 10-30 процентов.

Фото: commons.wikimedia by Сергей Конеген is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

В ФАС объяснили, что подобные высказывания могут спровоцировать участников рынка на повышение цен, а потребителей — на ажиотажные покупки. В результате это создаст повышенный спрос и приведет к росту цен.