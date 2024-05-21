ФАС предупреждает: в России запретили прогнозы о резком росте цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предостережение эксперту, который предсказал резкий рост цен на "самые ходовые и дешевые продукты" на 10-30 процентов.
Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
В ФАС объяснили, что подобные высказывания могут спровоцировать участников рынка на повышение цен, а потребителей — на ажиотажные покупки. В результате это создаст повышенный спрос и приведет к росту цен.
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