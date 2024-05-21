Алёны и Артёмы в опасности: как избежать проблем с документами при поездках за границу

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Артёмов и Алён призвали проверить загранпаспорт

3:24
Туризм

Случай с туристкой Аленой Толкачевой, которую не выпустили на отдых в Турцию, вызвал широкий резонанс по всей России. Причина заключалась в различии написания ее имени: в загранпаспорте она была записана как Алена, а в общегражданском паспорте — как Алёна. Ранее такие нюансы не вызывали проблем, но после вступления в силу Указа Президента РФ № 889 от 22 ноября 2023 года и Федерального закона № 138-ФЗ от 28 апреля 2023 года ситуация изменилась. Документы теперь проверяют гораздо тщательнее, и Алене пришлось остаться дома и срочно менять паспорт.

Артёмов и Алён призвали проверить загранпаспорт
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Этот инцидент вызвал множество вопросов у туристов и турагентов: как действовать, если есть разница в написании или транслитерации ФИО, чтобы избежать подобных ситуаций.

Юрист Игорь Косицын считает, что оснований не выпускать Алену Толкачеву не было. Верховный суд РФ еще в 2009 году разъяснил, что "е" и "ё" в именах и фамилиях считаются тождественными, и использование буквы "ё" не обязательно, если смысл не изменяется.

"Случай с Аленой Толкачевой не подпадает под признаки недействительности паспортов в соответствии с Постановлением Правительства № 2090 от 09.12.2023 года. Вероятно, это ошибка конкретного пограничника", — написал Косицын в своем телеграм-канале. Он также отметил, что МВД не заменило паспорт туристки бесплатно в кратчайшие сроки, что обычно происходит в случаях с ошибками и опечатками.

Косицын не рекомендует турагентам оценивать действительность документов своих клиентов: "В любых сомнительных ситуациях следует лишь обратить внимание туриста на неточность и посоветовать обратиться в МВД или УФСБ за разъяснениями".

Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская считает ситуацию неоднозначной. По ее мнению, юридически разницы между буквами "е" и "ё" нет, но, вероятно, проблема возникла из-за транскрипции, которая показалась пограничнику несоответствующей.

"Турист или турагент не виноваты. Турист может потребовать возмещения убытков от государственного органа, который допустил ошибку", — отметила Чапиковская.

Олеся Аблёзгова, автор телеграм-канала "Адвокат туриста", считает, что дело не в транслитерации. "Загранпаспорт был изъят из-за различия в написании имени на русском языке в загранпаспорте (Алена) и российском паспорте (Алёна). Несовпадение данных привело к изъятию паспорта", — пояснила она.

Юристы сходятся во мнении, что турагенты не несут ответственности за ошибки в паспортах клиентов. Однако они должны обращать внимание туристов на любые подозрительные несоответствия и советовать им перед поездкой посетить органы МВД, чтобы избежать проблем на погранконтроле. Тем не менее, стопроцентной гарантии от отказа в выезде дать нельзя из-за возможных человеческих ошибок, например, решений конкретных пограничников.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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