Автомобиль в жару: как частая замена масла каждые 7-8 тысяч километров спасает двигатель

Автоэксперт Балабас: летом масло в машине нужно менять каждые 7-8 тысяч километров

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В летний период автовладельцам рекомендуется чаще менять моторное масло, чем это предписывает производитель. Это связано с тем, что из-за высоких температур и насыщения картерными газами в пробках, масло быстрее окисляется и теряет свои свойства, что увеличивает нагрузку на двигатель и ускоряет его износ. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас.

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С наступлением лета и традиционной жары, Балабас подчеркивает важность замены зимних шин на летние. Зимние шины более мягкие и в жару еще больше размягчаются, что ухудшает управляемость автомобиля, ускоряет износ шин и увеличивает риск заноса, напоминающий аквапланирование в дождь.

Также автоэксперт советует установить автозапуск с кондиционером, чтобы заранее охлаждать салон автомобиля, создавая комфортные условия перед началом поездки.

Балабас особо отмечает необходимость более частой замены моторного масла в условиях жары. Он рекомендует отказаться от стандартного заводского интервала замены масла в 15 тысяч километров и сократить его хотя бы до 10 тысяч.

В условиях городской эксплуатации и пробок, масло быстрее теряет свои свойства из-за перегрева и насыщения картерными газами. Эксперт считает, что замена масла каждые 7-8 тысяч километров будет оптимальной и позволит продлить срок службы двигателя.

Эта рекомендация актуальна для всех автомобилей, даже если используется качественное синтетическое масло. Балабас отмечает, что после ухода иностранных брендов с российского рынка, качество моторных масел снизилось из-за экономии на пакетах присадок, поэтому более частая их замена стала необходимой.