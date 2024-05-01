Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм* актёра Джейсона Стэтхэма в кладезь великих цитат

В Инстаграм* английского актёра Джейсона Стэкхэма россияне развернули батл по глубокомсленным цитатам.
Джейсон Стетхэм перестал понимать, что происходит с его соцсетями. Как только он публикует новый пост, под ним моментально появляются тысячи непонятных комментариев от интернет-пользователей из СНГ.
Это уже превратилось в настоящее искусство по генерированию мудрых мыслей.
Новая фотография Стэкхэма спровоцировала потоки непревзойдённых изречений, авторство которых приписывают ничего не подозревающему английскому актёру.
"Слово не воробей. И никто не воробей. Только Воробей — воробей";
"Купил ей крем для ухода, а она не уходит";
"Сначала комплименты, потом платишь алименты";
Я не сдал экзамен по русскому языку, потому что русский язык родной, а родных не сдают", — писали русскоязычные фолловеры в Инстаграм* иностранного актёра.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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