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Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм* актёра Джейсона Стэтхэма в кладезь великих цитат

Инстаграм* актёра Джейсон Стэтхэма атаковали русскоязычные пользователи

1:05
Шоу-бизнес

В Инстаграм* английского актёра Джейсона Стэкхэма россияне развернули батл по глубокомсленным цитатам.

Инстаграм* актёра Джейсон Стэтхэма атаковали русскоязычные пользователи
Фото: https://www.instagram.com/jasonstatham by Инсташрам Джэйсона Стэтхэма is licensed under public domain

Джейсон Стетхэм перестал понимать, что происходит с его соцсетями. Как только он публикует новый пост, под ним моментально появляются тысячи непонятных комментариев от интернет-пользователей из СНГ.

Это уже превратилось в настоящее искусство по генерированию мудрых мыслей.

Новая фотография Стэкхэма спровоцировала потоки непревзойдённых изречений, авторство которых приписывают ничего не подозревающему английскому актёру.

"Слово не воробей. И никто не воробей. Только Воробей — воробей";

"Купил ей крем для ухода, а она не уходит";

"Сначала комплименты, потом платишь алименты";

Я не сдал экзамен по русскому языку, потому что русский язык родной, а родных не сдают", — писали русскоязычные фолловеры в Инстаграм* иностранного актёра.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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