Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм* актёра Джейсона Стэтхэма в кладезь великих цитат

Инстаграм* актёра Джейсон Стэтхэма атаковали русскоязычные пользователи

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Инстаграм* английского актёра Джейсона Стэкхэма россияне развернули батл по глубокомсленным цитатам.

Фото: https://www.instagram.com/jasonstatham by Инсташрам Джэйсона Стэтхэма is licensed under public domain

Джейсон Стетхэм перестал понимать, что происходит с его соцсетями. Как только он публикует новый пост, под ним моментально появляются тысячи непонятных комментариев от интернет-пользователей из СНГ.

Это уже превратилось в настоящее искусство по генерированию мудрых мыслей.

Новая фотография Стэкхэма спровоцировала потоки непревзойдённых изречений, авторство которых приписывают ничего не подозревающему английскому актёру.

"Слово не воробей. И никто не воробей. Только Воробей — воробей"; "Купил ей крем для ухода, а она не уходит"; "Сначала комплименты, потом платишь алименты"; Я не сдал экзамен по русскому языку, потому что русский язык родной, а родных не сдают", — писали русскоязычные фолловеры в Инстаграм* иностранного актёра.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской