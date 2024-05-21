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Эндокринолог Тлиф: проблемы с аппетитом у детей являются плохим признаком

1:10
Здоровье

Эндокринолог Асиет Тлиф рассказала, что проблемы с аппетитом у детей могут указывать на проблемы с эндокринной системой.

Эндокринолог Тлиф: проблемы с аппетитом у детей являются плохим признаком
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Повышенный или пониженный аппетит и активность могут указывать на эндокринное заболевание у ребенка. Специалисты обращают внимание на работу надпочечников и наличие патологий перед постановкой диагноза.

Наиболее часто у детей встречаются заболевания эндокринной системы, такие как врожденный гипотиреоз, диффузный токсический зоб и эндемический зоб. Нарушение работы надпочечников включает врожденную дисфункцию коры надпочечников и надпочечниковую недостаточность. Нарушения обмена веществ включают ожирение и сахарный диабет 1-го типа. Патология гипофиза и гипоталамуса может привести к карликовости и гигантизму.

Эндокринные заболевания могут иметь схожие проблемы со здоровьем у родственников ребенка. Изменение цвета языка и наличие налета могут свидетельствовать о болезнях желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы и эндокринных заболеваниях.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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