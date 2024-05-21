Эндокринолог Тлиф: проблемы с аппетитом у детей являются плохим признаком

Эндокринолог Асиет Тлиф рассказала, что проблемы с аппетитом у детей могут указывать на проблемы с эндокринной системой.
Повышенный или пониженный аппетит и активность могут указывать на эндокринное заболевание у ребенка. Специалисты обращают внимание на работу надпочечников и наличие патологий перед постановкой диагноза.
Наиболее часто у детей встречаются заболевания эндокринной системы, такие как врожденный гипотиреоз, диффузный токсический зоб и эндемический зоб. Нарушение работы надпочечников включает врожденную дисфункцию коры надпочечников и надпочечниковую недостаточность. Нарушения обмена веществ включают ожирение и сахарный диабет 1-го типа. Патология гипофиза и гипоталамуса может привести к карликовости и гигантизму.
Эндокринные заболевания могут иметь схожие проблемы со здоровьем у родственников ребенка. Изменение цвета языка и наличие налета могут свидетельствовать о болезнях желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы и эндокринных заболеваниях.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.