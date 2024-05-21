Обнимашки гарантированы: топ-5 самых ласковых кошек

Самые ручные и ласковые породы кошек

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда речь заходит о выборе кошки, многие владельцы ищут питомца, который будет не только красивым, но и ласковым, дружелюбным.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Некоторые породы кошек славятся своим мягким характером и любовью к хозяевам, никогда не пуская в ход зубы и когти против своих любимых людей. Рассмотрим пять пород, которые считаются самыми ручными и ласковыми.

Бурманские кошки известны своей привязанностью к людям и дружелюбным характером. Бурмы любят быть в центре внимания, обожают ласку и не стесняются просить об этом. Они следуют за хозяевами по пятам и предпочитают проводить время на их руках или коленях.

Бирманские кошки, или Священные Бирмы, очаровывают своим нежным нравом и красивыми голубыми глазами. Эти кошки известны своим спокойствием и дружелюбностью. Бирмы быстро привязываются к своим хозяевам и любят проводить с ними время..

Рэгдоллы получили свое название из-за того, что расслабляются, как тряпичные куклы, когда их берут на руки. Эти кошки обладают невероятно спокойным и дружелюбным характером. Они обожают быть в центре внимания и следовать за своими хозяевами.

Лапермы отличаются не только своей вьющейся шерстью, но и ласковым нравом. Эти кошки очень ориентированы на человека и любят проводить время в компании своих владельцев. Они обожают, когда их гладят и играют с ними.

Короткошерстные экзоты, или экзотические короткошерстные кошки, часто называют "плюшевыми медведями" за их мягкую шерсть и дружелюбный характер. Эти кошки очень ласковы и любят быть рядом с людьми. Они спокойны, терпеливы и обожают, когда их гладят и обнимают.