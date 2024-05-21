"Не знает русский — не берём": дети мигрантов должны знать русский перед поступлением в школу — глава СПЧ

Глава СПЧ Фадеев выступил против детей мигрантов

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Если ребёнок мигрантов не знает русский, его нельзя принимать в школу, пока он не освоит язык. Такое заявление сделал глава СПЧ Валерий Фадеев, сообщает "Царьград".

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"У Совета по правам человека очень простая позиция: ребёнка, не знающего русского языка, нельзя принимать в школу", — отметил Фадеев.

Он настаивает, что обучать детей мигрантов русскому языку должны специализированные центры, а не школы. В противном случае, это приводит к хаосу и нарушению прав как детей-мигрантов, так и остальных учеников и учителей.

"Если в классе есть дети, не владеющие русским языком, это в первую очередь нарушает их права, так как они не смогут учиться. Кроме того, это мешает другим детям и создает дополнительные нагрузки для учителей", — пояснил Фадеев. — "В результате возникает хаос".

Также глава СПЧ считает недопустимым незнание русского языка в семьях мигрантов, которые приехали в Россию и получили гражданство.

Фадеев подчеркнул, что знание русского языка необходимо и для тех мигрантов, кто приезжает в Россию работать. В интервью "Парламентской газете" он напомнил, что знание языка на минимальном уровне требуют во всех странах Европы, и Россия не должна быть исключением.