Врач рассказала, в чем опасность упражнения "вакуум живота"

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Врач ЛФК Яна Сыроватская объяснила, в чем опасность вакуума живота.

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Обычно упражнение выполняют только на пустой желудок или хотя бы через два-три часа после еды.

"Вакуум нельзя делать при заболеваниях ЖКТ, включая обострения гастрита и рефлюкс, чтобы не спровоцировать спазмы и ухудшение. Не стоит выполнять упражнение и в период реабилитации после операций в области живота и таза, при инфекционных и онкозаболеваниях", — цитирует врача портал "СЭ".

Сыроватская добавила, что вакуум живота противопоказан при заболеваниях легких, сердца и сосудов. Из-за упражнения может подняться давление. Женщинам нельзя делать вакуум при беременности, диастазе, субсерозной миоме матки и во время менструаций.