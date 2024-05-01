Врач рассказала, в чем опасность упражнения "вакуум живота"

Врач ЛФК Яна Сыроватская объяснила, в чем опасность вакуума живота.
Обычно упражнение выполняют только на пустой желудок или хотя бы через два-три часа после еды.
"Вакуум нельзя делать при заболеваниях ЖКТ, включая обострения гастрита и рефлюкс, чтобы не спровоцировать спазмы и ухудшение. Не стоит выполнять упражнение и в период реабилитации после операций в области живота и таза, при инфекционных и онкозаболеваниях", — цитирует врача портал "СЭ".
Сыроватская добавила, что вакуум живота противопоказан при заболеваниях легких, сердца и сосудов. Из-за упражнения может подняться давление. Женщинам нельзя делать вакуум при беременности, диастазе, субсерозной миоме матки и во время менструаций.
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