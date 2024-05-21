Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашняя растяжка: преимущества и недостатки
Использование солнцезащитного крема не препятствует усвоению витамина D
Секреты гладких пяток: народные средства и лайфхаки
Семьи погибших на СВО бойцов с детьми до 23 лет смогут получать две пенсии
Как приготовить острый тыквенный соус
ЕС ужесточает правила ввоза питомцев из России и Белоруссии
Эксперт: юань не сможет заменить доллар как главную мировую валюту
Блогер Ида Галич показала родного брата Алана
Вот причины по которым может засыхать персик
Эстония и Австрия против русских: рекордный рост отказов в шенгенских визах для россиян

Чаще всего россиянам отказывали в визах Эстония и Австрия

1:39
Туризм

Россия вошла в число стран с наибольшим количеством отказов в шенгенских визах, сообщает Schengen Visainfo со ссылкой на данные Еврокомиссии. В прошлом году доля отказов для россиян увеличилась до 10,6%, что в семь раз больше, чем в допандемийный период, пишет "Версия".

Чаще всего россиянам отказывали в визах Эстония и Австрия
Фото: pixabay.com by Schwoaze is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Издание "Акценты" проанализировало статистику и обнаружило много интересного.

За год россияне подали 379 тысяч заявлений на шенгенскую визу (в 2021 году — 536 тысяч, в 2022 году — 520 тысяч). Количество выданных россиянам мультивиз сократилось за год на треть.

Наиболее часто россияне подавали заявления на визы в Италию (135 тысяч заявлений), Францию (96 тысяч заявлений) и Испанию (65 тысяч заявлений).

Чаще всего россиянам отказывали в визах в Эстонии (отказы в 32% случаев), Австрии (26% случаев), Германии (более 21% случаев), Бельгии (13,5% случаев) и даже в Греции (12% случаев).

Чаще всего в шенгенских визах отказывают гражданам Ирана (30% случаев) и Турции (16% случаев). Россия находится на почетном третьем месте.

Россия по-прежнему входит в пятерку стран с наибольшим количеством заявлений на шенгенские визы, уступая Китаю, Турции, Индии и Марокко.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолёт, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Главное, не допустить лук расти в высоту
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Зеленский кричал на генералов на ставке командования ВСУ Дмитрий Плотников Критическая ситуация с ПВО Украины сохранится, несмотря на усилия Германии Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Последние материалы
Эксперты рассказали, как отучить кошку залезать на стол
В 2023 году площадь морских льдов Антарктики сократилась на 2,5 млн кв. км
Будьте бдительны: почему долгая ходьба может плохо повлиять на вас
"Страна": Арку Дружбы народов в Киеве превратят в символ ЛГБТ*
Зеленский кричал на генералов на ставке командования ВСУ
Список, которые нужно сделать до конца мая
Охота на торнадо набирает популярность в США
Яблочный смузи с ананасом: готовим вкусный напиток
Симптомы гипотиреоза иногда принимают за симптомы депрессии или менопаузы
Популярные бьюти-средства, способные повредить кожу всего за несколько недель
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников