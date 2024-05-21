Эстония и Австрия против русских: рекордный рост отказов в шенгенских визах для россиян

Чаще всего россиянам отказывали в визах Эстония и Австрия

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия вошла в число стран с наибольшим количеством отказов в шенгенских визах, сообщает Schengen Visainfo со ссылкой на данные Еврокомиссии. В прошлом году доля отказов для россиян увеличилась до 10,6%, что в семь раз больше, чем в допандемийный период, пишет "Версия".

Фото: pixabay.com by Schwoaze is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Издание "Акценты" проанализировало статистику и обнаружило много интересного.

За год россияне подали 379 тысяч заявлений на шенгенскую визу (в 2021 году — 536 тысяч, в 2022 году — 520 тысяч). Количество выданных россиянам мультивиз сократилось за год на треть.

Наиболее часто россияне подавали заявления на визы в Италию (135 тысяч заявлений), Францию (96 тысяч заявлений) и Испанию (65 тысяч заявлений).

Чаще всего россиянам отказывали в визах в Эстонии (отказы в 32% случаев), Австрии (26% случаев), Германии (более 21% случаев), Бельгии (13,5% случаев) и даже в Греции (12% случаев).

Чаще всего в шенгенских визах отказывают гражданам Ирана (30% случаев) и Турции (16% случаев). Россия находится на почетном третьем месте.

Россия по-прежнему входит в пятерку стран с наибольшим количеством заявлений на шенгенские визы, уступая Китаю, Турции, Индии и Марокко.