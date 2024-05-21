"А вдруг бешеный?": новые правила ввоза домашних животных из России в ЕС

ЕС ужесточает правила ввоза питомцев из России и Белоруссии

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 16 сентября 2024 года Европейский Союз ужесточает правила ввоза домашних животных из России и Беларуси. Теперь владельцы обязаны предоставлять результаты теста на антитела к бешенству, выполненного в специализированных лабораториях ЕС. Это требование касается как коммерческих, так и некоммерческих перевозок домашних животных по территории ЕС.

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Для проведения теста образец крови необходимо взять не ранее чем через 30 дней после вакцинации от бешенства и не менее чем за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в ЕС. Результаты анализов должны быть получены в аккредитованной лаборатории ЕС, список которых можно найти на официальном сайте Европейского Союза.

Ранее владельцы домашних животных из России могли ввозить их в ЕС, если они имели микрочип или татуировку и свидетельство о прививке от бешенства.