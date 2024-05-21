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Острый тыквенный соус с добавлением фасоли, пряной паприки и лукового порошка: подавайте с чипсами или крекерами

Как приготовить острый тыквенный соус

1:03
Еда

Предлагаем вашему вниманию рецепт пряного тыквенного соуса, который готовится с добавлением фасоли, пряной паприки и лукового порошка.

Как приготовить острый тыквенный соус
Фото: commons.wikimedia.org by Dobromila is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Отдохните от обычных соусов с майонезом и попробуйте этот простой рецепт прямо сейчас. Подавайте этот соус с чипсами или крекерами!

Ингредиенты

  • 1/2 стакана тыквы
  • 1/4 стакана воды
  • 1/4 чайной ложки лукового порошка
  • 1/4 чайной ложки морской соли
  • 1/2 стакана белой фасоли
  • 1/2 столовой ложки пряной паприки
  • 1/4 чайной ложки острого порошка чили
  • 1 столовая ложка семян чёрного кунжута

Приготовление

Помойте и очистите тыкву. Нарежьте кубиками и добавьте в чашу блендера вместе с отваренной белой фасолью, паприкой, водой, луковым порошком, порошком чили и морской солью. Взбейте до пастообразного состояния. Переложите соус в небольшую миску и украсьте семенами чёрного кунжута.

Тыквенный соус к пасте и блюдам из овощей
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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