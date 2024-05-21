Острый тыквенный соус с добавлением фасоли, пряной паприки и лукового порошка: подавайте с чипсами или крекерами

Как приготовить острый тыквенный соус

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вашему вниманию рецепт пряного тыквенного соуса, который готовится с добавлением фасоли, пряной паприки и лукового порошка.

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Отдохните от обычных соусов с майонезом и попробуйте этот простой рецепт прямо сейчас. Подавайте этот соус с чипсами или крекерами!

Ингредиенты

1/2 стакана тыквы

1/4 стакана воды

1/4 чайной ложки лукового порошка

1/4 чайной ложки морской соли

1/2 стакана белой фасоли

1/2 столовой ложки пряной паприки

1/4 чайной ложки острого порошка чили

1 столовая ложка семян чёрного кунжута

Приготовление

Помойте и очистите тыкву. Нарежьте кубиками и добавьте в чашу блендера вместе с отваренной белой фасолью, паприкой, водой, луковым порошком, порошком чили и морской солью. Взбейте до пастообразного состояния. Переложите соус в небольшую миску и украсьте семенами чёрного кунжута.