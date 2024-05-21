В Совфеде рассказали, в каких случаях семьи погибших участников СВО имеют право на две пенсии

Семьи погибших на СВО бойцов с детьми до 23 лет смогут получать две пенсии

1:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

Имеющие детей семьи военнослужащих, погибших в зоне спецоперации на Украине, смогут получат одновременно две пенсии, сообщил в своём Телеграм-канале первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, руководитель рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

Фото: /мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Турчак добавил, что дополнительные пенсионные выплаты будут начисляться до достижения детьми 23 лет.

"Рабочая группа по СВО внесла соответствующие поправки в Госдуму", — написал он.

Зампред напомнил, что в настоящее время право на две пенсии — страховую и по потере кормильца — имеют семьи погибших бойцов СВО с детьми до 8 лет. Предложенные Совфедом поправки позволят увеличить возраст до 23 лет, пояснил Турчак.

Он добавил, что закон будет распространяться на членов семей погибших военнослужащих "независимо от их возраста, трудоспособности, сферы занятости и дохода".

Ранее Верховный суд разъяснил, почему имеющие долги родители погибших бойцов СВО не имеют право на компенсации и льготы.