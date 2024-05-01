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Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов

Импорт российских удобрений вызывает опасения в ЕС

1:32
Экономика

Европа находится перед риском вновь стать подверженной зависимости от российских энергоресурсов, но на этот раз ситуация касается импорта российских минеральных удобрений, предупреждают крупнейшие производители удобрений. Эту тревожную тенденцию отмечает Financical Times.

Импорт российских удобрений вызывает опасения в ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

По словам главы Yara International, ведущего мирового производителя азотных удобрений, Свейна Тори Холсетера, после начала конфликта между Россией и Украиной в феврале 2022 года объем импорта мочевины — одного из распространенных азотных удобрений — из России в страны Европейского союза удвоился по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным Евростата, хотя российские поставки мочевины в текущем сезоне с июня 2022 по июнь 2023 года немного снизились, они остаются на исторически высоком уровне и составляют треть от общего импорта ЕС.

По мнению Холсетера, российские производители удобрений обладают конкурентными преимуществами благодаря низким энергозатратам и меньшим экологическим ограничениям. Россия занимает одно из ведущих мест среди мировых экспортеров азотных, калийных и фосфорных удобрений.

Холсетер предостерегает, что Москва может использовать свое господство на рынке удобрений в качестве инструмента политического давления, аналогично тому, как это было сделано в случае с энергоресурсами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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