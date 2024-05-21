Российские сельхозпроизводители столкнулись с угрозой банкротства после неожиданных майских заморозков. Особенно сильно пострадали небольшие хозяйства, которые и без того находились в сложном финансовом положении.
Аналитический центр "Совэкон" прогнозирует, что потери урожая пшеницы могут составить около 3,9 миллиона тонн, что в денежном выражении эквивалентно примерно 45 миллиардам рублей.
Этот показатель отклоняется на 7,85 процента от первоначальных ожиданий, снижая общий прогноз до 85,7 миллиона тонн.
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) также снизил прогноз по пшенице на 5,5 процента до 86 миллионов тонн, а по зерну — на 5 процентов до 135 миллионов тонн.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.