Министр спорта Украины: участие украинцев в ОИ-2024 под национальным флагом — проявление силы воли

Министр спорта Украины подтвердил, что украинцы будут выступать на ОИ-2024

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный официально подтвердил, что украинская национальная команда будет участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, Франция.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Во время неофициальной встречи с представителями украинских и иностранных СМИ, Матвей Бедный и глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт объявили о решении отправить украинскую команду на Олимпийские игры.

"Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать. Сам факт, что в Париже выступают под украинским флагом, является большим проявлением силы воли", — сказал Бедный, которого цитирует "РБК-Украина".

Участие Украины в летних Олимпийских играх в Париже будет большим событием для украинского спорта.

Соревнования в рамках Олимпиады-2024 начнутся в Париже 26 июля.