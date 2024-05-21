Министр спорта Украины: участие украинцев в ОИ-2024 под национальным флагом — проявление силы воли

Глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный официально подтвердил, что украинская национальная команда будет участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, Франция.
Во время неофициальной встречи с представителями украинских и иностранных СМИ, Матвей Бедный и глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт объявили о решении отправить украинскую команду на Олимпийские игры.
"Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать. Сам факт, что в Париже выступают под украинским флагом, является большим проявлением силы воли", — сказал Бедный, которого цитирует "РБК-Украина".
Участие Украины в летних Олимпийских играх в Париже будет большим событием для украинского спорта.
Соревнования в рамках Олимпиады-2024 начнутся в Париже 26 июля.
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