Украина может объявить бойкот Олимпиаде-2024

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Реакцией Киева на допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 может стать бойкот.

Фото: rsport.ria.ru

Международный олимпийский комитет выдвинул спортсменам России и Белоруссии ряд жёстких требований. Для участия в Олимпийских играх гражанам РФ и Белоруссии предлагают отказаться от использования флага родной страны.

Представителям Украины такие послабления пришлись не по вкусу. И. о. главы украинского Минспорта Матвей Бедный отметил, что Киев не теряет надежды на пересмотр решения МОК.