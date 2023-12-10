Реакцией Киева на допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 может стать бойкот.
Международный олимпийский комитет выдвинул спортсменам России и Белоруссии ряд жёстких требований. Для участия в Олимпийских играх гражанам РФ и Белоруссии предлагают отказаться от использования флага родной страны.
Представителям Украины такие послабления пришлись не по вкусу. И. о. главы украинского Минспорта Матвей Бедный отметил, что Киев не теряет надежды на пересмотр решения МОК.
"Если мы проанализируем и поймём, что нам нужно принимать участие в таких соревнованиях и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, то мы будем работать в этом направлении", — объяснил Бедный.
Охранница гимназии № 5 в Брянске категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии.