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Украина может объявить бойкот Олимпиаде-2024

0:53
Мир

Реакцией Киева на допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 может стать бойкот.

Украина может объявить бойкот Олимпиаде-2024
Фото: rsport.ria.ru

Международный олимпийский комитет выдвинул спортсменам России и Белоруссии ряд жёстких требований. Для участия в Олимпийских играх гражанам РФ и Белоруссии предлагают отказаться от использования флага родной страны.

Представителям Украины такие послабления пришлись не по вкусу. И. о. главы украинского Минспорта Матвей Бедный отметил, что Киев не теряет надежды на пересмотр решения МОК.

"Если мы проанализируем и поймём, что нам нужно принимать участие в таких соревнованиях и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, то мы будем работать в этом направлении", — объяснил Бедный.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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