Политолог Сергей Марков прокомментировал разрешение Международного олимпийского комитета к спортсменам РФ и Белоруссии принять участие в Олимпиаде в Париже.
Марков отметил, что МОК поставил спортсменам из России и Белоруссии ряд трудновыполнимых условий.
"Там такие ожесточённые политические требования, что по ним допущены будут только 8 спортсменов из России и 3 из Белорусии", — написал политолог в своём Telegram-канале.
В частности россиянам и белорусам не дозволяется демонстрировать государственные флаги и упоминать свои страны во время участия в Олимпиаде-2024.
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