Марков назвал требования МОК к спортсменам РФ ожесточёнными

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков прокомментировал разрешение Международного олимпийского комитета к спортсменам РФ и Белоруссии принять участие в Олимпиаде в Париже.

Фото: rsport.ria.ru

Марков отметил, что МОК поставил спортсменам из России и Белоруссии ряд трудновыполнимых условий.

"Там такие ожесточённые политические требования, что по ним допущены будут только 8 спортсменов из России и 3 из Белорусии", — написал политолог в своём Telegram-канале.

В частности россиянам и белорусам не дозволяется демонстрировать государственные флаги и упоминать свои страны во время участия в Олимпиаде-2024.