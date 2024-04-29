Актриса Екатерина Волкова рассказала о необычном методе стимуляции родов

Дочь Екатерины Волковой стимулировала роды при помощи вина

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Екатерина Волкова в проекте "Звезды сошлись" призналась, что ее дочь Валерия дважды стимулировала роды при помощи вина.

Фото: Telegram by Личный канал Екатерины Волковой в Телеграм is licensed under public domain

Волкова пояснила, что накануне первых родов дочери захотелось съесть мяса и выпить вина. Они поужинали и легли спать, а ночью у Валерии начались схватки. Таким образом родился первый внук звезды — Тимофей.

Во время второй беременности дочь Волковой переживала из-за отсутствия схваток на 42-й неделе, поэтому они повторили предыдущий опыт, который сработал. Итак, в день весеннего равноденствия появился второй сын Валерии — Платон.

При этом Валерия обрадовалась тому, что сын родился под знаком Рыбы, так как считает, что с ними проще найти общий язык.

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