Актриса Екатерина Волкова рассказала о необычном методе стимуляции родов

Российская актриса Екатерина Волкова в проекте "Звезды сошлись" призналась, что ее дочь Валерия дважды стимулировала роды при помощи вина.
Волкова пояснила, что накануне первых родов дочери захотелось съесть мяса и выпить вина. Они поужинали и легли спать, а ночью у Валерии начались схватки. Таким образом родился первый внук звезды — Тимофей.
Во время второй беременности дочь Волковой переживала из-за отсутствия схваток на 42-й неделе, поэтому они повторили предыдущий опыт, который сработал. Итак, в день весеннего равноденствия появился второй сын Валерии — Платон.
При этом Валерия обрадовалась тому, что сын родился под знаком Рыбы, так как считает, что с ними проще найти общий язык.
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