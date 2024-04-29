Рудковская рассказала о предательстве, из-за которого лишилась завода

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Яна Рудковская заявила, что лучший друг Евгения Плющенко украл у нее завод

0:58
Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская рассказала, что неоднократно становилась жертвой людей, которых считала близкими. Так, по ее словам, их семью "кинул" бывший лучший друг Евгения Плющенко.

Яна Рудковская заявила, что лучший друг Евгения Плющенко украл у нее завод
Фото: youtube.com by канал Ежедневный Premier is licensed under public domain

Рудковская поделилась, что мужчина по имени Валентин Савинов втерся в доверие сначала фигуристу, потом самой Рудковской, а затем и к их детям.

"И незаконным путем на полном доверии "отжал" мой уютный картофельный заводик в Касимове. Сейчас дело в суде, так как он умудрился его еще два раза перепродать, со мной не рассчитавшись", — раскрыла подробности продюсер.

Женщина пояснила, что прошло уже десять лет, а Савинов до сих пор "обещает" все отдать. Однако ему по этому делу светит серьезное наказание из-за уголовной ответственности.

Ранее Стас Пьеха рассказал о постыдной ситуации на "Фабрике звезд".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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