Рудковская рассказала о предательстве, из-за которого лишилась завода

Музыкальный продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская рассказала, что неоднократно становилась жертвой людей, которых считала близкими. Так, по ее словам, их семью "кинул" бывший лучший друг Евгения Плющенко.
Рудковская поделилась, что мужчина по имени Валентин Савинов втерся в доверие сначала фигуристу, потом самой Рудковской, а затем и к их детям.
"И незаконным путем на полном доверии "отжал" мой уютный картофельный заводик в Касимове. Сейчас дело в суде, так как он умудрился его еще два раза перепродать, со мной не рассчитавшись", — раскрыла подробности продюсер.
Женщина пояснила, что прошло уже десять лет, а Савинов до сих пор "обещает" все отдать. Однако ему по этому делу светит серьезное наказание из-за уголовной ответственности.
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