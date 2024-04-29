Рудковская рассказала о предательстве, из-за которого лишилась завода

Яна Рудковская заявила, что лучший друг Евгения Плющенко украл у нее завод

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская рассказала, что неоднократно становилась жертвой людей, которых считала близкими. Так, по ее словам, их семью "кинул" бывший лучший друг Евгения Плющенко.

Фото: youtube.com by канал Ежедневный Premier is licensed under public domain

Рудковская поделилась, что мужчина по имени Валентин Савинов втерся в доверие сначала фигуристу, потом самой Рудковской, а затем и к их детям.

"И незаконным путем на полном доверии "отжал" мой уютный картофельный заводик в Касимове. Сейчас дело в суде, так как он умудрился его еще два раза перепродать, со мной не рассчитавшись", — раскрыла подробности продюсер.

Женщина пояснила, что прошло уже десять лет, а Савинов до сих пор "обещает" все отдать. Однако ему по этому делу светит серьезное наказание из-за уголовной ответственности.

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