Стас Пьеха рассказал, за что ему было стыдно на "Фабрике звезд"

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Стас Пьеха вспомнил, что на "Фабрике звезд" его вынуждали надевать стринги

0:52
Шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха во время утреннего шоу на телеканале ТНТ поделился воспоминаниями о том, как его во время участия в проекте "Фабрика звезд" заставляли надевать красные стринги для фотосессии.

Стас Пьеха вспомнил, что на "Фабрике звезд" его вынуждали надевать стринги
Фото: youtube.com by канал Телекомпания АИСТ Иркутск и Иркутская область is licensed under public domain

По его словам, он был против такого откровенного контента, поэтому дело доходило до кулаков. Пьеха был готов сниматься в полотенце или халате, но согласился на трусы из-за решения Доминика Джокера.

"И вот когда он их надел, тогда и я. Я каюсь, сейчас никогда бы такого не сделал! Но тогда было такое время!" — поделился артист.

Он признался и в том, что большинство их драк с Тимати на проекте были постановочными, чтобы привлечь внимание зрителей.

Ранее Алла Пугачева восхитилась успехами внука умершего Валентина Юдашкина.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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