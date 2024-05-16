Кот выбрал вас в качестве слуги — как понять эту грустную истину

Стало известно, как понять, кто вы для кошки

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В мире кошек истинный хозяин — это всегда один человек, а остальные члены семьи для неё — лишь жильцы или служащие.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Вот несколько признаков, по которым можно понять, что ваш кот считает вас не хозяином, а прислугой:

Если вы обеспечиваете кошку всем необходимым, но она не видит в вас авторитета, скорее всего, вы для неё — только источник пищи.

Кошка не подчиняется вам: она игнорирует приказы, избегает физического контакта и не ищет вашей компании, предпочитая общение только в моменты кормления.

В кошачьих глазах настоящий хозяин сочетает строгость с добротой и справедливостью. Если ваш питомец не чувствует этого баланса, он может не расценить вас как полноценного хозяина.