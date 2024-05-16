Рудова призналась, когда у нее была последний раз любовь

Актриса Наталья Рудова в своем блоге призналась, что последние десять лет живет без любви.
Она отметила, что уже давно не влюблялась.
В январе актриса отмечала, что верит в любовь с первого взгляда. По ее мнению, ничего не живет вечно, поэтому стоит просто наслаждаться прекрасными моментами с любимым человеком.
Говоря про себя, Рудова отметила, что ее сердце свободно.
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