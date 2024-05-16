Автоледи из Ярославской области одержала победу над жадной страховой компанией

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Финомбудсмен выявил подвох в договоре каско с франшизой

1:15
Страхование

В Ярославской области финомбудсмен принял решение о выплате владелице авто, заключившей договор каско с условной франшизой по ущербу.

Финомбудсмен выявил подвох в договоре каско с франшизой
Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under public domain

После аварии, приведшей к повреждению автомобиля, женщина подала заявление на страховое возмещение в страховую компанию. Однако страховщик отказал в выплате, поскольку стоимость ремонта автомобиля не превысила установленную франшизу. Не согласившись с решением, владелица автомобиля обратилась к финансовому уполномоченному Денису Новаку.

В результате рассмотрения дела выяснилось, что условия франшизы делают возмещение невозможным при любом исходе. Её сумма превышала как страховую выплату, так и рыночную стоимость автомобиля на момент ДТП. Новак признал условие франшизы ничтожным и постановил выплатить страховое возмещение без его учета.

Размер возмещения был определен по формуле: стоимость автомобиля на момент аварии за вычетом стоимости годных остатков машины, но в пределах страховой суммы, установленной на дату наступления страхового случая.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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