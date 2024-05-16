Прохор Шаляпин рассказал, как знакомиться с богатыми вдовами на Ваганьковском кладбище

Певец Прохор Шаляпин в шоу "Алена, блин! Посидим" признался, что недавно встретился с потенциальными невестами преклонного возраста на Ваганьковском кладбище. По его словам, одна из женщин предложила ему вместе полететь в Египет.
Шаляпин в своем раскате отметил, что встретившиеся с ним женщины забыли, что находятся на кладбище.
"Одна меня в Египет позвала, говорит, у меня машина шикарная, дом. Это такая хохма! Может, она на кладбище к мужу пришла. Некоторые по семь мужей уже похоронили, и все у них есть. Я познакомился там с двумя женщинами. Это было мое последнее свидание, — рассказал артист.
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