Прохор Шаляпин рассказал, как знакомиться с богатыми вдовами на Ваганьковском кладбище

Прохор Шаляпин рассказал о свидании с женщинами на Ваганьковском кладбище

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин в шоу "Алена, блин! Посидим" признался, что недавно встретился с потенциальными невестами преклонного возраста на Ваганьковском кладбище. По его словам, одна из женщин предложила ему вместе полететь в Египет.

Фото: youtube.com by канал Яна Чурикова is licensed under public domain

Шаляпин в своем раскате отметил, что встретившиеся с ним женщины забыли, что находятся на кладбище.

"Одна меня в Египет позвала, говорит, у меня машина шикарная, дом. Это такая хохма! Может, она на кладбище к мужу пришла. Некоторые по семь мужей уже похоронили, и все у них есть. Я познакомился там с двумя женщинами. Это было мое последнее свидание, — рассказал артист.

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