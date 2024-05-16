Татьяна Брухунова показала артистичного и харизматичного сына Вагана, который спародировал Лепса

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова публиковала эмоциональные снимки с сыном Ваганом.
Брухунова порадовала подписчиков в "Инстаграме"* снимками с четырёхлетним сыном Ваганом. Жена Петросяна запечатлена с наследником на улице.
Мальчик вышел на фото очень харизматичным и артистичным. Круглые солнечные очки на его глазах и выразительная поза сделали его похожим на певца Григория Лепса.
"Если бы я знала раньше, что так можно любить", — написала Татьяна под снимками.
Под постом жены отметился и счастливый отец. Евгений Петросян оставил под фото несколько смайликов в виде красных сердец.
Ранее Татьяна Брухунова показала, какую одежду носит дома.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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