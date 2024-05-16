Татьяна Брухунова показала артистичного и харизматичного сына Вагана, который спародировал Лепса

Татьяна Брухунова высказалась о любви к сыну Вагану

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова публиковала эмоциональные снимки с сыном Ваганом.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Брухунова порадовала подписчиков в "Инстаграме"* снимками с четырёхлетним сыном Ваганом. Жена Петросяна запечатлена с наследником на улице.

Мальчик вышел на фото очень харизматичным и артистичным. Круглые солнечные очки на его глазах и выразительная поза сделали его похожим на певца Григория Лепса.

"Если бы я знала раньше, что так можно любить", — написала Татьяна под снимками.

Под постом жены отметился и счастливый отец. Евгений Петросян оставил под фото несколько смайликов в виде красных сердец.

Ранее Татьяна Брухунова показала, какую одежду носит дома.

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