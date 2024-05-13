Молодая жена Петросяна показала фото в домашней одежде в интерьере питерской квартиры

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продемонстрировала уголок питерской квартиры и показала, какую одежду носит в домашней обстановке.
Брухунова приоткрыла подписчикам особенности своего быта. На снимке молодая жена юмориста запечатлена в квартире в Санкт-Петербурга, окна которой выходят на набережную реки Невы.
Татьяна на фото сидит на бирюзовом пуфике с бахромой. На заднем фоне виден камин с изразцами. Женщина запечатлена в клетчатой голубой пижаме.
"Шикарный домашний костюм", — охарактеризовала свою одежду Татьяна.
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