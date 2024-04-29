"Ай да Аркаша!": Пугачеву восхитил живущий в Дубае внук покойного Валентина Юдашкина

Певица Алла Пугачева, которая близко дружила с модельером Валентином Юдашкиным, в соцсетях порадовалась успехам его внука Аркадия-Аарона, занимающегося каратэ.
Вдова кутюрье Марина Юдашкина в своем блоге рассказала, что мальчик стал чемпионом Объединенных Арабских Эмиратов и завоевал кубок. Первой на ее публикацию откликнулась певица Алла Пугачева.
"Да ладно… Ай да Аркаша!" — написала Примадонна в комментариях.
Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая 2023 года после продолжительной борьбы с онкологией. На его похороны Алла Пугачева специально прилетала в Россию, которую покинула после начала СВО. Сейчас звезда проживает в Израиле вместе с семьей.
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