"Очередная конспирологическая теория?": принц Уилльям озадачил поклонников, публикацией черно-белого снимка с Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили 13-ю годовщину свадьбы черно-белым снимком

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принцесса Кейт Миддлтон и ее супруг, принц Уильям 29 апреля отмечают 13-ю годовщину свадьбы. В честь праздника они поделились не публиковавшимся ранее кадром со свадьбы, которая состоялась в 2011 году.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain

Британцы задались множеством вопросов после того, как королевские супруги поделились старым снимком в черно-белых тонах. Они подозревают, что в этом скрыт намек на непростые времена в семье, связанные с болезнью принцессы.

Известно, что в этом году чета Уэльских отказалась от пышных публичных празднеств из-за состояния здоровья Кейт Миддлтон, вынужденной проходить курс профилактической химиотерапии. Известно лишь, что они обменяются по традиции подарками, так как за 113 лет супружеской жизни привыкли радовать друг друга необычными презентами.

Ранее астролог принцессы Дианы назвала самого сложного ребенка в семье Кейт Миддлтон.