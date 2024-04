"Очередная конспирологическая теория?": принц Уилльям озадачил поклонников, публикацией черно-белого снимка с Кейт Миддлтон

Принцесса Кейт Миддлтон и ее супруг, принц Уильям 29 апреля отмечают 13-ю годовщину свадьбы. В честь праздника они поделились не публиковавшимся ранее кадром со свадьбы, которая состоялась в 2011 году.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain