Кто из детей Кейт Миддлтон и принца Уилльяма самый проблемный. Астролог принцессы Дианы дала свой прогноз

Астролог принцессы Дианы назвала принца Луи самым сложным ребенком Кейт Миддлтон

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Астролог принцессы Дианы Дебби Фрэнк заявила, что шестилетний сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи отличается своенравным характером, который делает его яркой звездой королевской семьи.

Фото: youtube.com by канал The Telegrph is licensed under public domain

Она отмечает, что Луи родился под солнечным знаком Тельца, как его сестра принцесса Шарлотта и прабабушка королева Елизавета II.

"Его карта рождения не соответствует астрологическому плану, который обычно ассоциируется с непоколебимым, разумным знаком Тельца. Качества Тельца Луи перекрываются Ураном, планетой диких детей", — отметила Дебби.

Специалист подчеркивает, что мальчик не склонен к тому, что следовать жестким королевским протоколам, поэтому способен любую ситуацию разбавить своим озорством.

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