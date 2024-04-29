Кто из детей Кейт Миддлтон и принца Уилльяма самый проблемный. Астролог принцессы Дианы дала свой прогноз

Астролог принцессы Дианы Дебби Фрэнк заявила, что шестилетний сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи отличается своенравным характером, который делает его яркой звездой королевской семьи.
Она отмечает, что Луи родился под солнечным знаком Тельца, как его сестра принцесса Шарлотта и прабабушка королева Елизавета II.
"Его карта рождения не соответствует астрологическому плану, который обычно ассоциируется с непоколебимым, разумным знаком Тельца. Качества Тельца Луи перекрываются Ураном, планетой диких детей", — отметила Дебби.
Специалист подчеркивает, что мальчик не склонен к тому, что следовать жестким королевским протоколам, поэтому способен любую ситуацию разбавить своим озорством.
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